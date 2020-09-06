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  3. Bakan Varank: Tehditlere karşı Libya ile birlikte mücadele ediyoruz
06 Eylül 2020 Pazar 15:38 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Tehditlere karşı Libya ile birlikte mücadele ediyoruz

Bakan Varank: Tehditlere karşı Libya ile birlikte mücadele ediyoruz
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve beraberindeki heyet ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz bir süredir siyasi ve askeri alanda iş birliğimizi geliştirmiş durumdayız." açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Merkez Bankası Başkanı Saddek Elkaber ve beraberindeki heyet ile yapacağı görüşme öncesi gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki bağların derinleştiğini belirten Varank, "Ülkelerimiz ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda pek çok tehditle karşı karşıya. Bir kısmı ortak bu tehditlere karşı biz Libya ile birlikte mücadele ediyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi daha sağlam bir temele oturtmak, her alanda iş birliğimizi üst basamaklara taşımakla mümkün" dedi.

AA'da yer alan haberde, hedeflerinde ekonomi, teknoloji, girişimcilik ve diğer beşeri alanlarda somut projelerle ilerlemek olduğunu belirten Bakan Varank, "Tam da bu amaçla bugün Libya Merkez Bankası ile bir iş birliği protokolüne imza atacağız. Teknik ekiplerimiz detayları ve konu başlıklarını çalıştılar. Yatırımlar, girişimcilik ve teknoloji geliştirme alanlarında ortak işlere imza atacağız." dedi.

"İŞ BİRLİĞİNE DÖNÜK ADIMLARIMIZ OLACAK"

Libya'daki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sunacaklarını belirten Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal hizmetlerin teknolojik kapasitesi ve derinliğini geliştireceğiz, finansal sistemde yeni gelişen teknolojilerin kullanım alanlarını birlikte çalışacağız, finansal teknolojilerin regülasyonunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağız, yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gençlere yönelik teknoloji atölyeleri kuracağız. Bu noktada ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin eğitim içerikleri ve kapsamı yönlendirici olacak."

"BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İmzalayacakları iş birliği protokolünün iki taraf için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen Varank, "Libyalı kardeşlerimizin refahı, huzuru ve ekonomik kalkınması için beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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