Bakan Varank 'Son 10 senenin rekorunu kırdık!' dedi ve duyurdu: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi

2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son 10 senenin rekorunu kırdık!" dedi.

Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi.