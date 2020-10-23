23 Ekim 2020 Cuma 11:22 | Son Güncelleme:
Bakan Varank 'Son 10 senenin rekorunu kırdık!' dedi ve duyurdu: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son 10 senenin rekorunu kırdık!" sözleriyle duyurdu.
2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son 10 senenin rekorunu kırdık!" dedi.
Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi.