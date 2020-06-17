Bakan Varank: 13 ilde antikor testleri yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor. 'Sanayide antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Test yapılacak iller "İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri" olarak belirlendi