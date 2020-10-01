Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldığını açıklayarak, "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.

AA'da yer alan haberde uygulanan ekonomik politikalar sonucu olarak hazirandan itibaren ekonominin tekrar canlandığını söyleyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal koruma kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk"

SON 6 AYIN ELEKTRİK TÜKETİM REKOR KIRILDI

Bakan Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.