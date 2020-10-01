01 Ekim 2020 Perşembe 11:41 | Son Güncelleme:
Bakan Varank: OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk ekonomisinin tekrar canlandığını belirterek, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldığını açıklayarak, "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.
AA'da yer alan haberde uygulanan ekonomik politikalar sonucu olarak hazirandan itibaren ekonominin tekrar canlandığını söyleyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal koruma kalkanı alanındaki politikalarımızla 15 milyona yakın vatandaşımızın hayatına dokunduk"
SON 6 AYIN ELEKTRİK TÜKETİM REKOR KIRILDI
Bakan Varank, "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" dedi.