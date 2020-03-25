KOSGEB yerli üretim olan bazı hijyen ürünlerine 6 milyon liraya kadar destek verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz." dedi.

Bakan Varank "KOSGEB'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik. KOSGEB programlarında proje yükümlülüklerini 11 Mart ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere 4 aya kadar ek zaman vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AA