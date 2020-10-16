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  • Bakan Varank açıkladı: Patent başvurularında ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik
16 Ekim 2020 Cuma 10:28 | Son Güncelleme:

Bakan Varank açıkladı: Patent başvurularında ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik

Bakan Varank açıkladı: Patent başvurularında ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “Patentle Türkiye - 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni”nde konuşuyor.

Bakan Varank, "Küresel patent başvurularında üst basamaklara çıktığınızda, patentin 'devler ligi'ne girmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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