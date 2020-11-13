Bakan Varank duyurdu: Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk

Sanayi üretim endeksi, yükselişini sürdürerek, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 8,1 artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretim endeksinde, ara malı ve sermaye malı üretimindeki yıllık çift haneli artış, büyüme dinamiği açısından çok olumlu." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA'DA ÜRETİMİNİ EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLDUK"

Bakan Koca, "Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu. Yıllık performansımızla Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk" ifadesine yer verdi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Sanayi üretimi eylülde; aylık %1,7, çeyreklik %7,7 ve yıllık bazda %8,1 arttı.<br><br>Yıllık endekste, ara malı ve sermaye malı üretimindeki çift haneli artış büyüme dinamiği açısından çok olumlu.<br><br>Yıllık performansımızla, Avrupa'da üretimini en fazla artıran ülke olduk. pic.twitter.com/DKJMuqphaI</p>— Mustafa Varank (@varank) November 13, 2020</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>