Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi: Hedefimiz sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Varank, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. " dedi.