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  • Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi: Hedefimiz sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek
30 Kasım 2020 Pazartesi 12:49 | Son Güncelleme:

Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi: Hedefimiz sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek

Bakan Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi: Hedefimiz sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek

Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Bakan Varank, "Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank büyüme verilerini değerlendirdi.

Bakan Varank, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. " dedi.

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