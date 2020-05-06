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  3. Bakan Varank: Başvuruların 300'ü kabul edildi

Bakan Varank: Başvuruların 300'ü kabul edildi

Bakan Varank: Başvuruların 300'ü kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakan Varank, "70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi" dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından açıkalamalarda bulundu. Bakan Varank, "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programına 70 farklı proje ile 340 araştırmacı başvurdu. Bu başvuruların 300'ü kabul edildi." dedi.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KOVİD-19'la mücadelede 300 stajyer araştırmacı daha aramıza katılıyor. Hayatımıza dokunacak yenilikçi projelere tüm becerileriyle dahil olan bu araştırmacıların başarılı olması en büyük arzumuz. #MilliTeknolojiHamlesi yolunda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank : Başvuruların 300'ü kabul edildi

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