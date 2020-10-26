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  • Bakan Varank açıkladı: Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 arttı
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:20 | Son Güncelleme:

Bakan Varank açıkladı: Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 arttı

Bakan Varank açıkladı: Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 arttı

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde." dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin yılın son iki çeyreğinde güçlü bir büyüme performansı göstereceğini açıkladı. Bakan Varank, "Bütçemiz geçen seneye göre yüzde 50 artmış durumda. Yani yatırım teşviklerine, KOBİ'lere, sanayi bölgelerine, özetle Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusundaki tüm hedeflerimize daha fazla kaynak aktarabileceğiz." ifadelerini kullandı. 

Bakan Varank, "Türkiye ile ortak iş yapan hiçbir yabancı firma, 2Acaba yarı yolda kalır mıyım?' diye bir endişeye sahip değil. Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

<p>Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin işareti i

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