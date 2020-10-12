Bakan Varank açıkladı: 28 bin 411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından özel sektör yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, özel sektör yatırımlarının arttığını kaydederek, "Ağustosta, 18,3 milyar TL yatırımı destekleyip, 28 bin 411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık." ifadelerini kullandı.

En fazla yatırımı 1.Bölge'nin çektiğini aktaran Bakan Varank, "İkinci sırada 5. Bölge yer aldı. İlk 8 ayda ise sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla." ifadelerini kullandı.