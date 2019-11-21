Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.

Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor;

?2313 sözleşmeli personel

?322 kadrolu personel

?1000 işçi

?1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz. #BizÇalışanBüyükBirAileyiz@ailevecalisma

Detaylar için ?https://t.co/OcQ1p42kn3 — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 21, 2019