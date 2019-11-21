Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6901
  • 6,3131
  • 269.555
  • 106721
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

Bakan Selçuk'tan personel alımı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan personel alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.

 


Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'uyla ilgili gözlerden kaçan detay!
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sert çıktı! 'O insana prim yaptırmayın'
Kerem Bürsin ve Melisa Şenolsun hakkında flaş iddia!
Can Yaman çılgınlığı Malatya sokaklarında! 'Bunlar kurgu değil'
Elimi Bırakma dizisinden hayranlarını üzen haber!
<p>Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına v

Elon Musk’ın Mars Roketi Test Sırasında Patladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arşivlerden çıkan fotoğraflarla 'Yaşar Büyükanıt'

Avrupa futbolunun "durdurulamayan" ikilileri