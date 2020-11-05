  • $8,4805
  • 9,9607
  • 520.949
  • 1175.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz”
05 Kasım 2020 Perşembe 09:57 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz”

Bakan Selçuk: “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz”

Bakan Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz.” dedi.

Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

<p>Antalya'da Rus asıllı Anna Orekhova'nın işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi S., kadının

Önce darp sonra tehdit etti: Antalya'da eski sevgili dehşeti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İzmir'deki deprem faylarında sıcak su ve gaz çıkışı tespit edildi

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.