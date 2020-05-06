Bakan Selçuk duyurdu! 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Covid19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

1 Covid-19, 4 kanser ve 7 parkinson ilacı geri ödeme listesine eklendi

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

Bakan Varank : Başvuruların 300'ü kabul edildi

Muğla'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı

Polisten 80. yaş günü sürprizi

Yasağı ihlal eden grubun polisten böyle kaçtı