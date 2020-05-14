Bakan Pekcan'dan AB ile ticaret mesajı

Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir.

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