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  3. Bakan Pekcan'dan AB ile ticaret mesajı

Bakan Pekcan'dan AB ile ticaret mesajı

Bakan Pekcan'dan AB ile ticaret mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya video konferansla katıldı. Bakan Pekcan; "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz" dedi.

Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir.

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