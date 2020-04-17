Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışlarına karşı yeni önlem
Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçılara karşı yeni önlemi duyurdu. Bakan Pekcan; "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.
Bakan Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek"
Ayrıntılar geliyor...>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız