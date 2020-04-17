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  3. Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışlarına karşı yeni önlem

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışlarına karşı yeni önlem

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışlarına karşı yeni önlem

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fırsatçılara karşı yeni önlemi duyurdu. Bakan Pekcan; "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek"

Ayrıntılar geliyor...

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