Bakan Pekcan'dan perakendeci esnafına müjde
Ticaret Bakanı Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan: "Kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık." dedi.