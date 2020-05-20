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  3. Bakan Pekcan Turquality programını açıkladı! Turquality Destek Programı nedir?

Bakan Pekcan Turquality programını açıkladı! Turquality Destek Programı nedir?

Bakan Pekcan Turquality programını açıkladı! Turquality Destek Programı nedir"

Turquality Destek Programı'nın detayları merak ediliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Turquality Destek Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcen "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık." dedi. Turquality Destek Programı nedir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte merak edilenler...

Turquality Destek Programı nedir? merak ediliyor. Ticaret Bakanı Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık." ifadelerini kullandı. Haberi görenler Turquality Destek Programı hakkında arşatırma yapmaya başladı. İşte Turquality Destek Programı ile ilgili merak edilenler...

TURQUALITY DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hizmet sektörlerine yönelik Turquality Destek Programı'ndaki markaların hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesi çalışmalarını tamamladık. Turquality Programı ile hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl desteklenecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak."


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