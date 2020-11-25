Bakan Pekcan müjdeyi verdi: Fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği yolda...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihtiyaç sahibi esnafa fatura ve kira hibe desteği yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Pekcan, esnafa faturaları ve kira karşılığında hibe desteği yardımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan salgınla mücadele sürecinde zorlu günler geçiren esnafa müjdeli haber geldi. Bakan Pekcan, esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Bakan Pekcan, esnafa ayrıca global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını söyledi.

"ESNAFA FARKLI DESTEKLER DE GÜNDEMİMİZDE"

Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını belirten Bakan Pekcan, "Yakın zamanda duyurusunu yapacağımız yeni bir çalışma başlattık.

Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onlara sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

2021'DE ARTACAK

Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verildiğini söyledi. Pekcan, "Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz, 2021'de de artırmak istiyoruz" dedi.