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  3. Bakan Pekcan: Ön izin şartı aranmayacak

Bakan Pekcan: Ön izin şartı aranmayacak

Bakan Pekcan: Ön izin şartı aranmayacak

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim." açıklamasında bulundu

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatının Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olmasının, ülkede artan maske ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

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