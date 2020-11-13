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13 Kasım 2020 Cuma 12:55 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan: Eximbank'a yeni sendikasyon

Bakan Pekcan: Eximbank'a yeni sendikasyon

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladığını belirterek, "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli" dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladığını belirterek, "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli" dedi

Bakan Pekcan "Pandemi döneminde sağlanan bu sendikasyon kredisi ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli" diye konuştu.

Bakan Pekcan şöyle devam etti:

"Söz konusu finansman ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi. Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."
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