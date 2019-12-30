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Bakan Pekcan duyurdu! Yerli otomobile yeni görev

Bakan Pekcan duyurdu! Yerli otomobile yeni görev

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan, yerli ve milli otomobilin kaçakçılıkla mücadele için görev alacağını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yerli ve milli otomobilin yeni görevini açıkladı. Pekcan yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin gururu yerli ve milli otomobilimiz kaçakçılıkla mücadele için de görevde olacaktır. Gümrük Muhafaza Teşkilatımız Türkiye’nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerine yer verdi.

JANDARMA VE POLİS TEŞKİLATLARI DA SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yerli otomobilin giydirildiği fotoğrafları paylaşmış ve "Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer vemişti.


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