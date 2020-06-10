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  3. Bakan Pekcan duyurdu: Artık internetten ödenebilecek
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:30 | Son Güncelleme:

Bakan Pekcan duyurdu: Artık internetten ödenebilecek

Bakan Pekcan duyurdu: Artık internetten ödenebilecek

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Pekcan: Bakanlığımızın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyoruz. MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek."

Pekcan: "Şirketler, yeni dijital uygulamamızla ticaret sicili belgesi başvurularını elektronik ortamda yapabilecek, harç bedellerini ödeyebilecek."

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