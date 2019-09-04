Bakan Pekcan açıkladı: İhracat artıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 oranında yükseliş göstererek 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında ithalatımız, yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Pekcan, ağustos ayında dış ticaret açığının geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 9,88 oranında azalışla 2 milyar 376 milyon dolar olduğunu belirtti.