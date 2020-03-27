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  3. Bakan Pekcan açıkladı: Ciddi önlemler aldık

Bakan Pekcan açıkladı: Ciddi önlemler aldık

Bakan Pekcan açıkladı: Ciddi önlemler aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakan Pekcan: Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotla şoförsüz olarak yapıyoruz" dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik." dedi.

Bakan Pekcan "(Kovid-19 tedbirleri) Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. Toplumsal ihtiyaçların karşılanması, tedarik zincirinin sağlanması amacıyla üstün bir gayret sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı.


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