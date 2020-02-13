Bakan Pakdemirli: Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerli tohum üretimiyle ilgili açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Yerli tohum üretiminde 2019 itibarıyla 1 milyon 130 bin tona geldik." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Atadan Toruna, Tohum Seferberliği ile, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yerli tohum seferberliğini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ ARTIYOR!

En temel amacımız; uluslararası pazardan, vatandaşlarımızın daha çok pay almasını sağlamak. Ağırlığımızı koyuyor, üretici koruyor, tüketiciyi kolluyoruz" diyen Bakan Pakdemirli gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Tohumlar konusunda çiftçiye özel bir indirim olacak mı?" sorusunu Pakdemirli, "Sertifikalı tohum desteklerinde bir miktar daha artırıyor olacağız. Bütçeye göre, bütçedeki imkanlara göre ayarlayacağız" diye yanıtladı.

BUĞDAYDAN ÜLKE EKONOMİSİNE 12.5 MİLYAR DOLAR GELİR

Diğer yandan Bakan Pakdemirli dün, son 17 yılda buğday ticaretinden ülke ekonomisine 12,5 milyar dolarlık gelir sağlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayacak buğday üretimi gerçekleştirdiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, "2002-2019 yılları arasında 17,5 milyar dolar karşılığı 63,7 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığında 29,9 milyar dolar değerinde 75,7 milyon tonluk buğday ve buğday mamulleri ihracatımız olduğu görülmektedir. Bu demektir ki 2002-2019 yılları arasında söz konusu ticaretten ülkemiz 12,5 milyar dolar net gelir elde etmiştir" dedi. Bakan Pakdemirli, buğday üretim fazlasının mamul madde ihracatında kullanılmakta olduğunu, bu yönüyle buğdayda uzun dönem ortalamasında net ihracatçı olan Türkiye'nin, un, irmik, bulgur gibi ürün ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu belirtti. Buğday üretimini artırmak amacıyla çiftçilere ödenen hububat prim desteklerine de değinen Bakan Pakdemirli, hububat prim desteklerini geçen yıla göre yüzde 100 oranında artırdıklarını kaydetti.