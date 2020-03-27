Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize ilave destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL destek ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce açıklanan kadroların atama tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, 2 bin 153 kadroya yapılacak olan atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.
Atamaların 15-22 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
Pakdemirli, toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı.