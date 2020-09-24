Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını duyurdu

AA'da yer alan haberde IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini belirten Pakdemirli şunları söyledi:

"Avrupa Birliği standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği sağlıyoruz. Açıklanan 34 projeye 35 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde 90 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz"

İŞTE DESTEKLENECEK PROJELER

Öte yandan, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü de meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.