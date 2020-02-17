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  3. Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli duyurdu: 81 ilde başlıyor, 6 gün sürecek

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli duyurdu: 81 ilde başlıyor, 6 gün sürecek

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli duyurdu: 81 ilde başlıyor, 6 gün sürecek

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde 6 gün boyunca sürecek gıda denetimlerini başlattı. Bakan Pakdemirli, bir WhatsApp hattı açılarak gıda ile ilgili şikayetlerin alınacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde gıda denetimi yapacak. Denetimler 6 gün boyunca sürecek.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" ifadelerini de kullandı.


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