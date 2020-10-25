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  • Bakan Pakdemirli açıkladı: Tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 arttı
25 Ekim 2020 Pazar 14:41 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli açıkladı: Tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 arttı

Bakan Pakdemirli açıkladı: Tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." ifadelerini kullandı. 

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