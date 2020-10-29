29 Ekim 2020 Perşembe 00:58 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli açıkladı: Çiğ süt ödemeleri 3 ay erkene çekildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çektiklerini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twiter'dan süt üreticileri hakkında paylaşımda bulundu.
Bakan Pakdemirli paylaşımında, "Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Süt üreticilerimize müjde...— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 28, 2020
40 kuruşluk çiğ #süt #destek primini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için uygulayacağız.
İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destek ödemelerini önümüzdeki haftadan itibaren gerçekleştireceğiz.
Üreticimize hayırlı olsun.