Bakan Pakdemirli açıkladı: Çiğ süt ödemeleri 3 ay erkene çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twiter'dan süt üreticileri hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "Süt üreticilerimize müjde... 40 kuruşluk çiğ süt destek primi ödemelerini 3 ay erkene çekerek Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta Temmuz ve Ağustos aylarına ait destekleri önümüzdeki haftadan itibaren ödeyeceğiz. Üreticimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.