Bakan Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:46 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:49

AA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı. 4 numara kuru kayısının kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alındığını belirtti.