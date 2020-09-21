21 Eylül 2020 Pazartesi 13:46 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı
AA
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı. 4 numara kuru kayısının kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alındığını belirtti.
2020 yılı kayısı fiyatları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.