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21 Eylül 2020 Pazartesi 13:46 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı

Bakan Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı
AA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 2020 yılı kayısı fiyatlarını açıkladı. 4 numara kuru kayısının kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (günkurusu) için ise 23 liradan alındığını belirtti.

2020 yılı kayısı fiyatları açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz." dedi.
<p>Yaklaşık 160 milyon liraya mal olan stadyum, 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Tribün koltukları,

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