Bakan Mustafa Varank: Ekonomide pozitif sinyaller alıyoruz

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik konjonktürün toparlanmaya başladığını söyledi. Varank “Mayıs başından itibaren reel sektörden normalleşme adına pozitif sinyaller alıyoruz. Tüketici ve reel sektör güven endeksleri yukarı yönlü hareket ediyor. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe de güven göstergeleri yükseliyor. Sanayiciler yatırımdan, ihracattan ve ülkemizin önündeki fırsatlardan sıklıkla söz etmeye başladılar. Türkiye, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabilir” dedi.

MERKEZDE GÜVEN VAR



Gelecek dönemde her türlü ekonomik faaliyetin merkezinde ‘güven’ kavramının yer alacağının altını çizen Varank, güvenli üretim, ticaret, turizm gibi alanlara odaklananların yeni dönemin de kazananları olacaklarını dile getirdi. Varank, bu kapsamda Bakanlık olarak attıkları kritik adımlara da değinerek, TSE ile normalleşme sürecinde sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik kılavuz hazırladıklarını hatırlattı. Varank, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile de ‘Sağlık Vadi’ projesinin hayata geçirilmesi konusunda bir görüşme yaptı.