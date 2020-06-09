Bakan Murat Kurum: 1 haftada 3 bin ev satıldı, 3.5 milyar lira ciro yapıldı

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Vatandaşı uygun vade ve faiz oranlarıyla ev sahibi yapabilmek için kamu bankaları ve Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası genişliyor. Emlak Konut GYO kampanyasında geçen 7 günde, 3 bin bağımsız bölüm satıldığını ve toplam 3.5 milyar TL ciroya ulaşıldığını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilginin arttığını ifade etti. Haftasonu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum, “Kampanyaya dahil olmak istiyorlar. Buna engel bir durum yok. Kampanyanın bütün sektöre yayılmasını istiyoruz” dedi. Sektörün diğer paydaşlarının kampanyaya dahil olmasının müteahhitlerin eski güvenlerinin yerine gelmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

KOMİSYON KURULDU



“Biraz yorulmuş ürkmüş bir pozisyondalar, onları cesaretlendirdik. Onlara bir komisyon kurduk. Talepleri, ihtiyaçları neyse bakan yardımcımız başkanlığındaki komisyona iletecekler. Tüketici yasasıyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaşı, hem yükleniciyi düşünmek durumundayız. Onu da anlattık. Öyle bakıp çalışmaları yapacaklar. Biz de bunun takipçisi olacağız.”

‘KARGO ODASI’ TEKLİFİ



Bakan Kurum, sektör temsilcilerine projelerde yerli-milli malzeme kullanılması gerektiğini, farklı projelere de girmeleri gerektiğini söylediklerini ifade ederek, otopark ihtiyacıyla alakalı çok güzel bir projeyi lansmanla büyüteceklerini, sektörden pandemi dönemiyle ortaya çıkan ‘kargo odası’ gibi tekliflerin geldiğini kaydetti. Kurum, “İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak. Bunun dışında yaşlı nüfusa ilişkin bakım evlerine ihtiyacın arttığını, bu projeleri yapmaları gerektiğini söyledik” ifadelerini kullandı.

SANTRALLERE GEÇİCİ VİZE



Manisa'da incelemelerde bulunan Kurum, termik santrallere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, “Soma Termik Santrali’nin 6 ünitesinden 4’üne, Kangal Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali’nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali’nin 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek Termik Santrali’nin 3 ünitesinden 2’sine, Afşin A Termik Santrali’nin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildi” dedi.

FIRSATÇILARI BİZE BİLDİRİN



Konut sektöründeki fırsatın 2001 yılındaki gibi olduğunu belirten Bakan Kurum, doğru çalışan firmalar için stok eritme fırsatı olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, kampanyalar sonrası haksız zam yapan fırsatçılara ikişkin de şu uyarıyı yaptı: “Vatandaşımız bize bildirirse, takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın kandırılması müsaade edeceğimiz bir şey değil.”

BİR DESTEK DE EMLAK KATILIM’DAN



Emlak Katılım da, Emlak Konut GYO ile yaptığı işbirliğiyle ev sahibi olmak isteyenlere, çok uygun koşullarla finansman desteği sunuyor. Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olmayı mümkün kılan kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor. Kampanyada 120 ay vade ve 0,79 vade oranı uygulanıyor.