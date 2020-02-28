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  3. Bakan müjdesini vermişti: Bugün paralar hesaba yatacak

Bakan müjdesini vermişti: Bugün paralar hesaba yatacak

Bakan müjdesini vermişti: Bugün paralar hesaba yatacak

Su ürünleri yetiştiricilerine yapılması planlanan 66 milyon liralık destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında su ürünlerinde 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat hedefi bulunuyor.

Antalya'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere 66 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak.

Ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına bugün yatırılacak.

66 milyon liralık destekleme ödemesiyle ilgili konuşan Bakan Pakdemirli ise “Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Mutlaka bakanlık olarak sektörün talepleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik, edeceğiz ve aynen bu şekilde de sürdürüyor olacağız. İşbirliğimizi artırarak 2023 hedeflerine birlikte ulaşıyor olmamız lazım" diye konuşmuştu.

(Yeni Şafak)


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