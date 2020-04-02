Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde en az iptal Türkiye pazarında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirterek, yurt dışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye’nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi. Yurt dışındaki tur operatörlerinin verdiği bilgiyi paylaşan Ersoy, “Az sayıda satış başladı ve orada da Türkiye satışları diğer ülkelerle kıyaslandığında ‘açık ara ileri’ diyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman sevindirici” dedi.

UMUTLAR BAYRAMDA



Ersoy, Türkiye’ye yolcu tedariği yapan ülkelerdeki düzelme ile birlikte hızlı bir şekilde kaybedilen sayıların tekrar yukarıya çıkacağını ifade etti. Ersoy, “İnşallah Ramazan Bayramı’na tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak. Yani önce içerideki hareketlenmeler başlayacak” dedi. Ersoy, turizm sektöründeki çalışanların durumlarını da değerlendirdi. “Askıda duran” personelin geçmişte kısa çalışma programına dahil edilemediğini ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıklarını görüşmeler sonunda bir mütalaa yayımlattıklarını aktaran Ersoy, “Artık onlar da yararlanabiliyor” diye konuştu.

TARİHİ ÇARŞILARDA KİRALARA ÖTELEME



Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı esnafa dönük çalışmaları olduğunu da aktaran Ersoy, Kapalı Çarşı ile Mısır Çarşısı’nın yanında, Edirne Ali Paşa Çarşısı, Selimiye Arastası ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiralanan konaklama turizm tesislerini kapsayacak bir çalışma yaptıklarını, bunların nisan-mayıs-haziran kiralarının, temmuzdan itibaren 6 aya eşit şekilde dağıtılacağını ve faizsiz şekilde öteleneceğini bildirdi.