Bakan Mehmet Cahit Turhan: 'Kanal' Montrö Anlaşması'na zafiyet getirmez

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Turhan, şunları söyledi: “Boğaz’dan yılda ortalama 43 bin gemi geçiyor. 2035 yılında bu rakamın 70 bin olacağı tahmin ediliyor. Kanalın Montrö Anlaşması’na bir etkisi yok. Bunu uzmanlarla konuştuk. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak Montrö Anlaşması’nın uygulayıcılığı olan bir bakanlığız. Bu anlaşmanın sahibi Dışişleri Bakanlığımız. Buradan aldığımız bilgilere göre bu anlaşmaya bir zafiyet getirmez.”