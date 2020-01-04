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  3. Bakan Mehmet Cahit Turhan: 'Kanal' Montrö Anlaşması'na zafiyet getirmez

Bakan Mehmet Cahit Turhan: 'Kanal' Montrö Anlaşması'na zafiyet getirmez

Bakan Mehmet Cahit Turhan: 'Kanal' Montrö Anlaşması'na zafiyet getirmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Kanal İstanbul projesinde çevreye en az zarar verecek güzergah seçildi” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Turhan, şunları söyledi: “Boğaz’dan yılda ortalama 43 bin gemi geçiyor. 2035 yılında bu rakamın 70 bin olacağı tahmin ediliyor. Kanalın Montrö Anlaşması’na bir etkisi yok. Bunu uzmanlarla konuştuk. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak Montrö Anlaşması’nın uygulayıcılığı olan bir bakanlığız. Bu anlaşmanın sahibi Dışişleri Bakanlığımız. Buradan aldığımız bilgilere göre bu anlaşmaya bir zafiyet getirmez.”


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