08 Haziran 2020 Pazartesi 16:51 | Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan termik santral açıklaması
Son Dakika Haberleri.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı son dakika açıklamasında, "Termik santrallerin üniteleri ve bacaları mevzuata uygun hale getirilmiştir." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.
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