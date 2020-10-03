Bakan Kurum'dan kentsel dönüşümle ilgili açıklama: 2022'ye kadar teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Selçuklu mirasımız olan Ulu Cami'nin etrafında önemli bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 800 bağımsız birimin olduğu, 40 bin metrekarelik alanda önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. Bakanlığımız TOKİ eliyle 250-300 arasında rezerv konut üretecek. Projemizin inşasını inşallah 2021 yılı Mart ayına kadar yapmak istiyoruz." dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'e 535 milyon liralık yatırım yaptık. 1286 sosyal konut inşa ettik ve vatandaşlarımıza teslim ettik. 147 de sosyal donatı ihtiyacını giderdik. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı proje doğrultusunda Türkiye'de 100 bin sosyal konut projemiz var. Siirt'imize de 504 sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini gerçekleştirip, 2022 yılına kadar konutlarımızın teslimi yapacağız." dedi