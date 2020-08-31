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  3. Bakan Kurum'dan geri kazanım açıklaması: Zorunlu hale getirilecek
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:36 | Son Güncelleme:

Bakan Kurum'dan geri kazanım açıklaması: Zorunlu hale getirilecek

Bakan Kurum'dan geri kazanım açıklaması: Zorunlu hale getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geri kazanım sektörü ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doğada oluşabilecek kirliliği önleyecek, atıkların kaynağında ayrıştırılarak tekrar değerlendirilmesine ve yerli imkanlarla ekonomiye kazandırılmasına büyük katkı sunacak önemli bir adım attıklarını söyledi.

Kurum, "Atıkların doğamıza vereceği zararı en aza indirmek amacıyla geri kazanım sektörümüzün yıllık ham madde ihtiyacının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır atıkta en temel hedefimiz olan israfın önüne geçecek ve çevremizi daha da koruyacak bu adımla çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz bir gelecek bırakacağız" ifadelerini kullandı.

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