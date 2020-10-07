Bakan Kurum, 'Saraçoğlu Yenileme Projesi' için garanti verdi: Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Yenileme Projesi'ne ilişkin "Projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlanan ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracak projede, tescilli yapıları ve mahallemizdeki yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyacağız. Bu projede tek bir ağaç bile kesilmeyecek."

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladığımız ve Kültür Varlıkları Kurulunun onayıyla hareket ettiğimiz projemiz, mahalle kültürünün yaşatıldığı, yeşil yürüyüş yolları, çocuk parkı, ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı, yemyeşil bir yaşam merkezi olacak. Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısını ve tarihi kimliğini koruyup, yeşil alanlarını artırarak gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçireceğimiz ve Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında milletimize armağan edeceğimiz projemiz Ankara'mıza, ülkemize hayırlı olsun."