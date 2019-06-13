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13 Haziran 2019 Perşembe 11:34 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:33

Bakan Kurum: İmar barışında uzatma söz konusu değil

Bakan Kurum: İmar barışında uzatma söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil" dedi.

İmar barışı başvurularında süre iki gün sonra doluyor. Süre uzatımı olup olmayacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

Bakan Kurum, "15 Haziran'da imar barışına başvuru süresi tamamlanıyor. Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil. Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira." dedi.

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