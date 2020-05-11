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  3. Bakan Kurum: 100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep'te kuralarımız çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapmış olduğu açıklamalar;

50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35.252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz.

100 bin sosyal konut projemiz kapsamında; bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8.900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak.

100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı, bol yeşil alanı ve sosyal imkânları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak.


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