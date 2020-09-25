Bakan Karaismailoğlu: Yeni Zigana Tüneli'nin hızlandırılması için çalışmalarımız devam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli inşaatının hızlandırılması için çalıştıklarını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'daki temasları kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

"ÖNEMLİ BİR ULAŞIM AĞI OLACAK"

Yeni Zigana Tüneli'nin Türkiye'nin en önemli, en büyük projelerinden birisi olacağını ifade eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgeye çok büyük katkıda bulunacak. İnşallah kuzey-güney aksındaki önemli bir ulaşım ağı olacak. Bölgede uzun zaman sonra bir lojistik güç olarak da bu yollar, bu ulaşım yatırımları bölgeye büyük hizmetler sağlayacak, bölgenin kalkınmasına da çok katkıları olacak projeler."

"EN FAYDALI PROJE NE İSE ONU UYGULAYACAĞIZ"

Trabzon'daki tartışmalı projelerle ilgili soruya yanıt veren İsmailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konular şehirde de anladığım kararıyla belli bir aşamaya kadar gelmiş, tartışılmış. Bunların hepsini dikkate alıyoruz çünkü Trabzonluların istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı bir daha gözden geçirip en hayırlısı neyse, en doğrusu neyse, dediğim gibi fizibilite, etüt çalışmalarını devam ettirip en faydalı proje ne ise onu uygulayacağız, ondan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konularda bize güvensin arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz, inşallah çok daha güzel işler yapacağız burada. Hiç merak etmeyin"