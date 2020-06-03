Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,741
  • 7,5713
  • 367.278
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız
03 Haziran 2020 Çarşamba 15:58 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız

Bakan Karaismailoğlu: TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRASAŞ'ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) Ana Statüsü’nün belirlendiğini bildirerek, “Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRASAŞ’ın yönetim organizasyonunu bir an önce kuracağız. Böylece Milli Yüksek Hızlı Trenimizi (YHT) üretecek TÜRASAŞ, yapım çalışmalarına hızla başlayacak. Hedefimiz, Milli YHT ile birlikte bölgenin en önemli üreticisi haline gelmek” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
Meclis'e kapağı atan Gladio artıkları
5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

Hitit kentinde 3500 yıllık küvet

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıy

ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında to

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı

Yeni AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı