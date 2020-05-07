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  3. Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan ilk defa yurt içi yük trenini geçecek

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan ilk defa yurt içi yük trenini geçecek

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray'dan ilk defa yurt içi yük trenini geçecek

Son Dakika Haberleri.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 'Marmaray'dan ilk defa yurt içi yük treni geçecek' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmaray’dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray’da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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