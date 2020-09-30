Bakan Karaismailoğlu: Havacılık sektöründeki ciromuz 27,2 milyar dolara yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü ile ilgili bir dizi açıklamalarda bulundu. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon yolcu trafiğinin 2019'da 209 milyona ulaştığını kaydeden Karaismailoğu, "Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi" dedi.

2003 yılında 26 olan havalimanı sayısının 56'ya yükseltildiğini ve iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetini 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdıklarını bildiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü.

"50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı, 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz, 2019'da 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2,2 milyar dolardan 27,2 milyar dolara yükseldi."