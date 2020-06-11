Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır" dedi.