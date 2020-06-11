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  3. Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor
11 Haziran 2020 Perşembe 10:17 | Son Güncelleme:

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 15 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır" dedi. 

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