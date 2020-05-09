Bakan Karaismailoğlu 2023 hedefini açıkladı: Toplam 17 bin 500 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik ile Bozüyük ilçesi arasında yer alan Kurtköy'de yapımı devam eden ve geçtiğimiz günlerde göçük yaşanan T26 tünel çalışmasını yerinde inceledi. Bakan Karaismailoğlu, göçüğün meydana geldiği alanda yetkililerden bilgi alarak, daha sonra 6 bin 800 metre uzunluğundaki T26 tüneli içine girerek, incelemeler yapan Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, “Bozüyük Bilecik arasındaki T26 diye isimlendirdiğimiz tünel içerisindeyiz. Bakanlığımız olarak, Sağlık Bakanının tavsiyesi doğrultusunda bütün tedbirlerimizi aldık ve bu doğrultuda şantiyelerimizi yeniledik. Bu şekilde ülke genelinde binin üzerinde şantiyede bütün çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz T26 tüneli 6 bin 800 metre uzunluğunda olup aç kapa yapılarıyla dâhil ve giriş çıkış yapılarıyla beraber 8 bin 100 metrelik bir mesafede çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“T26 tüneli sona erdiğinde Ankara -İstanbul YHT hattında 14 dakikalık bir kısalma olacak”

Bakan Karaismailoğlu, T26 tüneli sona erdiğinde Ankara - İstanbul YHT hattında 14 dakikalık bir kısalma olacağını anlatarak, “Ankara- İstanbul arasında çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ediyor. Bu Covid-19 salgını sonrası bütün tedbirlerini alarak özveriyle bütün işçilerimiz arkadaşlarımız emekçi arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmektedirler” dedi.

“Bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız”

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demir yollarında çok büyük bir devrim yaşadıklarını belirterek, “Geçen hafta Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik hattımızı tamamen yeniledik. 1930 yılında yapılmış bir hattı raylarını tamamen söktük elektrikli sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara-Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız. Şuan bin 200 kilometrelik bir YHT hattımız devam ediyor. Çalışmaları hedefimiz 2023 yılında 5 bin 500 kilometreye etabı bitirmek. Böylece 17 bin 500 kilometrelik bir demir yolu hattına kavuşmuş olacağız. Demir yolu hatlarının bittiğinde ve işletmeye alındığında çevresindeki diğer ulaşım hatlarına trafik sıkışıklığını azaltıyor ve bunun yanında enerjide tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanımlar sağlanıyor” dedi.

“2023’de demir yolunun payını yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 10’lara çıkarmak”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son olarak YHT hattının geçtiği illerde ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük değişimlere neden olduğunu anlatarak, “Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Marmaray gibi Dünya üzerinde çok büyük projeleri tamamlamış olduk. Bütün hedefimiz 2023 itibariyle yine yolcu taşımacılığında demir yolunun payını yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 10’lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.