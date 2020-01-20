Bakan Ersoy, taksici esnafını uyardı: Mesleğe sahip çıkmadığınız zaman alternatifleriniz oluşur

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı’na katılarak taksicilere seslendi. “Siz mesleğinizin gereğini yerine getirmediğiniz zaman ister istemez alternatifleriniz oluşuyor. Hukuki olmayan alternatifleriniz oluşuyor” diyen Ersoy, “Ondan sonra devlete başvuruyorsunuz doğal olarak ve bir şekilde mağduriyetinizin giderilmesini istiyorsunuz.

GEREĞİNİ YAPARIZ

Ama düşünmüyorsunuz ki o mağduriyetin ilk çıkış noktası sizlersiniz. Siz önce mesleğinize sahip çıkacaksınız, siz gereği neyse yapacaksınız, olmuyorsa zaten devlet gerekli düzenlemeleri hem kanuni hem adli hem de kolluk kuvveti gücünde yapacak, yerine getirecek. O devletin vazifesi zaten. Bu bağlamda bu bilincin oluşması lazım” diye konuştu.

SİZ DE REHBERSİNİZ

2023 hedeflerine ulaşmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Yabancı turiste en çok dokunan kitle sizlersiniz. Belgeniz olmasa da aslında bir nevi turist rehberisiniz. Turiste doğru bilgi vermek, doğru yönlendirmek sizin göreviniz” dedi.

HEDEF 15 BİN TAKSİ ÇALIŞANINI EĞİTMEK

Ersoy ilk 6 ayda 5 bin, ikinci altı 6 ayda 10 bin taksicinin eğitilmesinin planlandığını dile getirdi. Bakan Ersoy, “750 civarında taksi çalışanının eğitilmesini bekliyoruz, inşallah o sayıları yakalarız 3 günlük eğitim sırasında, ama şu anda pek yakalanacak gibi gözükmüyor” diye konuştu.

MECBURİ EĞİTİM ŞART

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da eğitim olmadan hiçbir mesleğin kalitesinin olmadığını dile getirerek, “Biz İstanbul’da 52 bin taksici olarak bu eğitimlere mecbur tutulmalıyız” diye konuştu.